Специалисты департамента здравоохранения рекомендуют жителям Владимирской области делать этой...

Специалисты департамента здравоохранения рекомендуют жителям Владимирской области делать этой осенью сразу две прививки - от Ковид-19 и гриппа. При этом пока заболевших гриппом на территории региона официально нет.Харитонова Ольга, специалист департамента об организации иммунопрофилактики:- На сегодняшний день у нас открыто 4 пункта вакцинации: в "Глобусе", в "Ленте", в "Гастромаркете" - это рынок на Студеной и в Центральном парке, с прошлой недели он заработал, это пункт вакцинации. На сегодняшний день от гриппа провакцинировано 46 650 человек, из них 11650 детей и 35 тысяч взрослых.За прошлую неделю с признаками ОРВИ в больницы региона обратились более 14 тысяч человек, из них шесть с половиной тысяч детей. Ежедневно у порядка пятисот жителей области выявляют коронавирус. В департаменте здравоохранения надеются, что это пик заболевания и уже через некоторое время цифра начнет снижаться. Также специалисты призвали остерегаться пневмоккоковой инфекции, которая может стать причиной сложных заболеваний. Таких как пневмония и менингит.Петряков Игорь, пульмонолог:- Очень большое количество людей имеют хронические заболевания сердечно- сосудистой системы, хронические заболевания почек, дыхательных путей, курят. Также считаются ослабленной категорией лица старше 50-60 лет. Вот этим категориям эта вакцинация показана, и особенность такая, что взрослым ее достаточно сделать один раз.