Жена модельера Валентина Юдашкина Марина не смогла скрыть особенный момент жизни.

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина не смогла скрыть особенный момент жизни.Марина Юдашкина, известнаябизнес-леди и руководитель модного дома супруга Валентина Юдашкина, ведетактивную социальную жизнь. В своем блоге она часто выкладывает фотографии созвездными друзьями. Например, недавно она поделилась совместной фотографией сАллой Пугачевой.Жена модельера любити делиться с подписчиками фотографиями своей семьи. Подросшие внуки — частыегости странички Марины. Этим летом они проводили особенное время в России — жили в гостях уизвестных бабушки и дедушки.Последняя фотографияжены Валентина Юдашкина вызвала настоящий восторг поклонников. Маринаподелилась изображением старших внуков Анатолия и Аркадия. Два широкоулыбающихся мальчика довели народ в комментариях до слез умиления — внешнеподросшие внуки Юдашкина просто вылитый дед. Напомним, что их родила дочьВалентина и Марины Галина. Девушка замужем за бизнесменом Петром Максаковым, представителемизвестной творческой фамилии.Семья в прошломсгорающего от рака Юдашкина всегда поддерживала Валентина. Единственная женамодельера Марина прошла с ним все этапы карьеры. Возможно, именно счастье вличной жизни помогло мужчине добиться такого успеха в работе.