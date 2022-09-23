Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поделились с подписчиками важным событием.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поделились с подписчиками важным событием.История ЮлииПроскуряковой — настоящая сказка. Провинциальная девушка стала известной певицейи любимой музой знаменитого музыканта. А ведь когда-то будущая жена буквальноприползла к Николаеву после концерта, пробравшись через толпу фанатов. Начинающаяпевица вручила артисту диск со своими песнями. Так началась история знакомства,которая переросла в долгий и крепкий брак.В сентябре этогогода пара отмечает 12 лет совместной жизни. Юлия Проскурякова трогательно поздравиламужа: "С Нашим Днём, любимый! 12 лет в браке! Никелеваясвадьба!!! Поздравляютебя, поздравляю нас! С Годовщиной."К сожалению, невсе поклонники принимают пару Проскуряковой и Николаева. Некоторые до сих порсчитают, что союз певца с бывшей женой Наташей Королевой был куда болееинтересным. Сама Королева подогревает разные сплетни о паре с Игорем Николаевым.Недавно она рассказала о подробностях сексуальной жизни с бывшим мужем. Певица призналась,что в молодости у них был тайный интим, ведь пара скрывала отношения отродителей Наташи.ЮлияПроскурякова, судя по всему, закрывшая глаза на такие подробности, никак не комментируетпрошлую жизнь Игоря Николаева. На фотографиях девушка широко улыбается, ипродолжает поддерживать репутацию идеальной жены.