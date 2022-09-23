Законодательное собрание Владимирской области на сентябрьском заседании утвердило формирование регионального Правительства. Ранее губернатор Александр Авдеев внес пакет проектов о

Законодательное собрание Владимирской области на сентябрьском заседании утвердило формирование регионального Правительства. Ранее губернатор Александр Авдеев внес пакет проектов о создании органа власти. Правительство Владимирской области должно взять на себя управление регионом с 1 января 2023 года. Его возглавит Александр Авдеев. В него войдут заместители губернатора, а также министры, которые до реформы назывались директорами департаментов. «Таким