Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, потенциально вхожу в перечень лиц,...

"Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, потенциально вхожу в перечень лиц, подлежащих мобилизации в составе первой очереди", - сообщил он в своем ТГ-канале Кавинов. Точно V!"Проинформировал председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва и секретаря регионального отделения партии "ЕдинаяРоссия", Губернатора Александра Авдеева о своей готовности принять участие в призыве по мобилизации, уточнил заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, депутат по Вязниковскому району Роман Кавинов.Фото ТГ-канал Кавинов. Точно V!