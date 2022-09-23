На сегодняшнем заседании Заксобрания Владимирской области и.о. замгубернатора по внутренней...

На сегодняшнем заседании Заксобрания Владимирской области и.о. замгубернатора по внутренней политике Дмитрий Лызлов сделал доклад внесению изменений в Устав Владимирской области - с целью создания регионального правительства.Напомним, что пакет проектов законов о создании правительства Владимирской области внес губернатор Александр Авдеев, сразу же после своего избрания. Сформировать в регионе правительство вместо администрации обязывает 414-й федеральный закон от 21 декабря 2021 года «Об​ общих принципах организации​ публичной власти в​ субъектах РФ»", уточнил он.Новую систему управления регионом предполагается запустить с 1 января 2023 года. В области будет работать губернатор, правительство (высший исполнительный орган, возглавляемый губернатором), администрация губернатора, министерства, инспекции​ и представительство правительства при Правительстве РФ. Поменяется структура, штатная численность останется прежней.Депутаты проголосовали за создание регионального правительства единогласно.