Из-за роста заболеваемости ковидом, в больницах Владимирской области введен масочный режим.
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Из-за роста заболеваемости ковидом, в больницах Владимирской области введен масочный режим.
На территории Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 69,9%, сообщает Росподребнадзор по Владимирской области.
За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 8 892 человека, во Владимире – 2 945.
В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах.
На территории Владимирской области за прошедшую неделю 2023 года (10.09.2023-16.09.2023) лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
18 сл. во Владимире,
13 сл. в Ковровском районе,
по 8 сл. в Муромском и Гусь-Хрустальном районах,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
по 1 сл. в Александровском, Гороховецком, Вязниковском, Селивановском, Суздальском районах и г.Радужный.
"93,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 6,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов", - уточнили в управлении.
На днях помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что из-за эпидситуации регионам рекомендовано вводить масочный режим в учреждениях здравоохранения для медицинского персонала. Больницы и поликлиники также должны сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию и усилить участковую и инфекционную службы.
Как сообщает министерство здравоохранения региона, в государственных медицинских учреждениях Владимирской области масочный режим уже введён.
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