Из-за роста заболеваемости ковидом, в больницах Владимирской области введен масочный режим. На...

Из-за роста заболеваемости ковидом, в больницах Владимирской области введен масочный режим.На территории Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 69,9%, сообщает Росподребнадзор по Владимирской области.За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 8 892 человека, во Владимире – 2 945.В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах.На территории Владимирской области за прошедшую неделю 2023 года (10.09.2023-16.09.2023) лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией18 сл. во Владимире,13 сл. в Ковровском районе,по 8 сл. в Муромском и Гусь-Хрустальном районах,2 сл. в Юрьев-Польском районе,по 1 сл. в Александровском, Гороховецком, Вязниковском, Селивановском, Суздальском районах и г.Радужный."93,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 6,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов", - уточнили в управлении.На днях помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что из-за эпидситуации регионам рекомендовано вводить масочный режим в учреждениях здравоохранения для медицинского персонала. Больницы и поликлиники также должны сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию и усилить участковую и инфекционную службы.Как сообщает министерство здравоохранения региона, в государственных медицинских учреждениях Владимирской области масочный режим уже введён.Фото freepik.com