Владимирцы впервые напишут Литературный диктант 23 сентября 2023 года в 14.00 Молодёжный корпус...

Владимирцы впервые напишут "Литературный диктант"23 сентября 2023 года в 14.00 Молодёжный корпус Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи станет площадкой для написания «Литературного диктанта», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, проверив свои знания о русской классической и современной литературе.Чтобы принять участие в мероприятии, нужно пройти регистрацию по ссылке