83% владимирцев против продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним
В Госдуме предложили...
83% владимирцев против продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним
В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России. Как сообщает портал "Суперджоб", 83% владимирцев высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.
Важно! Владимирские врачи рассказали, как энергетики и кофе влияют на организм человека.
Против инициативы высказались лишь 7%.
Женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (88 и 78%). Жители Владимир в возрасте 35—44 лет выступают против энергетиков чаще более молодых и более зрелых горожан.
Фото pxfuel.com