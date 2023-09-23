83% владимирцев против продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним В Госдуме предложили...

83% владимирцев против продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетнимВ Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России. Как сообщает портал "Суперджоб", 83% владимирцев высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.Важно! Владимирские врачи рассказали, как энергетики и кофе влияют на организм человека.Против инициативы высказались лишь 7%.Женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (88 и 78%). Жители Владимир в возрасте 35—44 лет выступают против энергетиков чаще более молодых и более зрелых горожан.Фото pxfuel.com