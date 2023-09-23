Неописуемая прелесть с большой пастью и умными глазами переехала в Бахчисарайский парк.

Неописуемая прелесть с большой пастью и умными глазами переехала в Бахчисарайский парк.Любите ли вы бегемотов? Прежде чем ответить, взгляните на Фриду! Она покоряет своим неземным обаянием за несколько секунд. Новоявленная крымчанка прибыла на полуостров из Сочи и, как пишет , уже обживается на новом месте.На видео сняли, как бегемотиха плавает в воде и лакомится фруктами. Чтобы прокормить такую прелесть, нужно как следует запасаться провизией. В день Фрида съедает до 75 кг арбузов и дынь.Главное, что ей комфортно. Для бегемотихи оборудовали специальный вольер, где есть теплый пол и два больших бассейна. И даже не вздумайте завидовать!