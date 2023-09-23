Неужели всё это возвели наши пращуры – без подъёмных кранов и мудрёных технологий?

Белокаменные соборы с тысячелетней историей – настоящие рукотворные чудеса. Прикасаясь к ним, бесконечно рассматривая райские сады на фасадах, искренне удивляешься совершенству и не веришь, что это дело рук человеческих.Неужели всё это возвели наши пращуры – без подъёмных кранов и мудрёных технологий? Какой же была сила их православной веры, если стены эти до сих пор стоят незыблемо!Все белокаменные храмы домонгольских времен – места силы. Храм Покрова на Нерли по праву считают одним из величайших памятников мировой архитектуры. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, где крестили будущего святого Александра Невского, и церковь Бориса и Глеба в Кидекше – самые ранние существующие памятники белокаменного домонгольского русского зодчества.Георгиевский собор в Юрьев-Польском, увы, не дошел до нас в первозданном виде, - в XV веке рухнул и затем был восстановлен. Зто этот храм предлагает гостю трудный квест – отыскать на фасаде изображение слона. Найти удаётся немногим – слон надёжно спрятан среди множества фигур, да и мало похож на реальное животное: он таков, каким его представляли древнерусские зодчие...Мощная и неповторимая энергетика древних стен столетиями влечет к себе тысячи туристов, и мы обязаны сберечь эти памятники для будущих поколений.