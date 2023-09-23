Бессонница – на первый взгляд звучит, как пустячок, но на деле этот недуг может быть очень мучительным и обернуться нехорошими последствиями. Биолог Наталья Колман перечислила продукты, являющиеся непримиримым врагом здорового сна.

Бессонница – на первый взгляд звучит, как пустячок, но наделе этот недуг может быть очень мучительным и обернуться нехорошимипоследствиями. Биолог Наталья Колман перечислила продукты, являющиесянепримиримым врагом здорового сна.Разумеется, прежде всего это напитки, содержащие кофеин — икофе здесь даже не в авангарде. Некоторые люди иной раз напьются чаю на ночь, апотом удивляются: а чего это им не спится? А в крепком чае кофеина даже больше,чем в кофе. Не стоит также забывать и о напитках со вкусом колы, неотъемлемым ингредиентомкоторых является кофеин.Кроме того, крепкому сну могут серьезно навредить продукты,обильно содержащую глюкозу — один из основных источников нашей энергии,рассказала Наталья Колман в интервью интернет-изданию "". Конфеты,вафли, кексы, пирожные, не говоря уже о тортиках — сахаром в принципе не стоитзлоупотреблять, а особенно вреден он на ночь."Помимо уже названного, сюда входят фруктовые и овощныесоки, например", — отметила биолог.Действительно, в сладких напитках, будь то газированная водаили сок, входит очень много сахара, и если кто-то предпочитает условной "Фанте"яблочный сок с уверенностью в том, что он, дескать, натуральный, а потомуполезный, то это не более, чем самообман: сахара в стакане сока не меньше, чемв стакане газировки.При этом, если вы сторонник т. н. правильного питания, этововсе не означает страховку от бессонницы. Какой овощ самый полезный? Конечноже, капуста, особенно брокколи и цветная капуста. Однако, они в большихколичествах содержат триптофан, который способствует нарушениям сна."Человек, съевший эти овощи на ужин, будет просыпаться, унего будет прерываться сон", — объяснила эксперт.Наконец, на качество и продолжительность сна оказываютсущественное влияние алкоголь, ферментированные продукты, и острая пища. Всеэто так или иначе стимулирует мозговую деятельность.