Элтон Джон продает свою двухэтажную квартиру за 5 миллионов долларов.

Элтон Джон продает свою двухэтажную квартиру за 5 миллионов долларов.Икона британской музыки объявил опродаже своих апартаментов в США. Элтон Джон выставил на продажу свою резиденцию в Атланте.Звезда поп-музыки часто останавливался вшестикомнатной резиденции во время своих гастрольных туров по Штатам. Но теперь,когда он завершает карьеру, необходимости в недвижимости в США для него нет.Свою огромную двухэтажную квартиру, площадью более1200 квадратных метров, музыкант оценивает в 5 миллионов долларов. Жилплощадь,которой Элтон Джон владел на протяжении 20 лет, устроена самым необыкновеннымобразом.Во время ремонта была использованаспециальная техника покраски, чтобы поверхность стен приобрела отражающий эффект. Яркости добавляют многочисленные лампочки, зеркала, серебро. Дизайнер квартиры ФредДилгер отметил, что добивался именно такого эффекта, чтобы всяк входящийпопадал в потоки света.Ванная комната сделана в стиле спа-салона.Есть домашний фитнес-центр, массажный кабинет, комната для хранения обуви,четыре спальни, офис, гостиные, гостевые люксы. У нового собственника будетдоступ к девяти зарезервированным местам для парковки, шести частным и пятивинным складам. Из окон квартиры можноувидеть небоскребы и городской парк.Квартира является еще и в некотором смысле художественнойгалереей. В ней Элтон Джон собрал большую коллекцию самых разных произведенийискусства. В галерее можно найти картины, книги, музыкальные инструменты,артефакты и многое другое.Сейчас музыкант живет в поместье в Англии,также у него есть дом во Франции и Канаде.