В парках «Загородный», Центральный, «Добросельский» и «Дружба» в эти выходные пройдут мероприятия с различными программами. Синоптики обещают по-летнему теплую погоду, а это значит, сидение

В парках «Загородный», Центральный, «Добросельский» и «Дружба» в эти выходные пройдут мероприятия с различными программами. Синоптики обещают по-летнему теплую погоду, а это значит, сидение дома можно вполне счесть за преступление. Афишей поделилась пресс-служба администрации Владимира. 23 сентября в 12:00 в парке «Загородный» состоится закрытие сезона антикафе «Время отдыхать». В рамках события пройдет творческая встреча у