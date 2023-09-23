Какие изменения произойдут во владимирских школах с 1 октября 2023 года? На днях глава города...

Какие изменения произойдут во владимирских школах с 1 октября 2023 года?На днях глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал сразу три постановления, которые коснутся владимирских школ. С 1 октября 2023 года повысятся цены на следующие виды услуг: школьное питание, пребывание в группах продленного дня и обучение в школах-интернатах.Согласно новым изменениям, завтрак в школе теперь будет стоить 60 рублей, а обед — 70 рублей. Стоимость питания в школах-интернатах (для 1–4 классов — 136,48 рубля, для 5–11 классов — 224,30 рубля), а в предшкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений (165,37 рубля) осталась прежней.Что касается пребывания ребенка в группе продленного дня, то пятичасовое пребывание первоклассника в школе после уроков будет стоить 102 рубля в день, а шестичасовое — 116 рублей. Плата для учеников 2–4 классов за четыре часа составит 102 рубля в день, за пять — 162 рубля.Кроме того, изменилась стоимость обучения детей в школах-интернатах. Теперь родители учащихся 1-4 классов будут платить 140 рублей вместо 110. Родители учеников 5-9 классов заплатят в день 155 рублей вместо 110. А старшеклассники, которые раньше платили по 115 рублей в день, теперь будут платить 155 рублей.Фото freepik.com