Если с другом вышел в путь – веселей дорога. Не верите? Смотрите видео!

Если с другом вышел в путь – веселей дорога. Не верите? Смотрите видео!Обходительный пес Джэкс решил попытать удачу и познакомился с лошадкой Джинни. Несмотря на разницу в размерах, животные отлично поладили. И хотя двух любителей скорости разделил забор, они нашли способ весело провести время.Золотистый ретривер задорно лаял и бегал вокруг загона за новым другом, а потом улегся поближе к ограждению и облизнул лошадиную мордочку. Джинни ответила ему взаимностью. Милота зашкаливает, а видео набирает просмотры на Youtube.Отметим, собака — лучший друг не только лошадки, но и человека. Как пишет сайт , на Урале полицейская собака Тора помогла найти пропавшего мужчину. Между тем телеканал информирует, где в Подмосковье встречается крупное сообщество собаководов-любителей.