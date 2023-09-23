Народные приметы на 24 сентября. Какое блюдо было главным на столе в праздник Федорины вечерки 24...

Народные приметы на 24 сентября. Какое блюдо было главным на столе в праздник Федорины вечерки24 сентября 2023 года проходит народный праздник Федорины вечерки. В году две Федоры – осенняя (24 сентября) и зимняя (12 января), одна – с грязью, другая – с морозом.В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: «Федорины вечерки – третья встреча осени». В южных же регионах подмечали: «На Федору лето кончается, а осень намечается». Однако бабье лето не всегда дотягивало до этого дня. Иногда и до его прихода уже стояла холодная и промозглая погода.Что можно и нельзя делать в праздник Федорины вечерки?Наши предки в этот день устраивали так называемые «Федорины вечерки», их также называли «капустные вечера». К одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разнообразные блюда (варили борщ, тушили, делали салат, начинку для пирожков и пр.).Нельзя сегодня врать – обман очень скоро раскроется, и за свои лживые слова придется отвечать перед большим количеством людей.Не стоит вести пустые разговоры. Сегодня сплетни и болтовня могут стать причиной появления на языке болезненных язв, которые не дадут нормально есть и говорить.В этот день обычно не брались за новые дела, поскольку по примете они обречены на провал. Ко всему прочему, бытовало в народе поверье, что любые активные действия в день Федоры могут стать причиной больших несчастий.Не стоит совершать крупные и дорогостоящие приобретения. Покупка окажется неудачной, скоро сломается или станет непригодной для использования.Приметы и поверьяЕсли пчелы во второй раз летку заводят, то осень будет теплая и продолжительная.Сильные восходы озимых – к хорошему урожаю в следующем году.Пчелы летают – зима поздно наступит.Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут.В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.Фото pxfuel.com