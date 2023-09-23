По мнению Ивана Охлобыстина, нашей творческой тусовке не найдется места на Западе.

По мнению Ивана Охлобыстина, нашей творческой тусовке не найдется места на Западе.Иван Охлобыстин, ставший с недавнего времени педагогом в Институте современного искусства, поделился мнением о том, смогут ли найти себя за рубежом российские деятели искусства, покинувшие Россию. На его взгляд, идея о том, что, уезжая за границу, у творческих людей из нашей страны получится легко себя найти, является иллюзией. Он утверждает, что, приехав в такие места, как, например, Голливуд, они будут там никому не нужны.Иван Охлобыстин считает, что такие потуги будут обречены на провал из-за совершенно другой среды и культуры. У людей в других странах совершенно иные представления о жизни, о юморе и о прекрасном, а потому "нашим" будет крайне непросто до них достучаться. "Жизнь может нами крутить по-разному, но объективно – люди творческих профессий там не нужны", – говорит звезда "Интернов".Актер выразил надежду, что хотя бы часть его коллег опомнится и вернется на Родину к своей публике, которая живет в той же системе координат.Иван Охлобыстин убежден, что творческий человек должен быть вдохновением для соотечественников и подрастающего поколения. По его словам, главная миссия художника заключается в том, чтобы подтолкнуть людей к самореализации и к преодолению трудностей. Актер заявил, что именно на Родине творческий человек может наиболее эффективно убедить молодых людей в том, что и они могут стать теми героями, которых видят на экране телевизора.