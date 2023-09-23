Рабочие приступили к строительству пирса

Набережную продолжают благоустраивать в Судогде.Как рассказали в правительстве Владимирской области, уже уложена тротуарная плитка и готова подсветка на мосту. Кроме того, рабочие создали настил из дерева для прогулочной тропы.Впереди строительство спуска к воде и пирса, а также установка беседок.Отмечается, что благоустройство набережной стало возможным благодаря победе Судогды в конкурсе создания комфортной городской среды среди городов с населением до 20 тысяч жителей.Напомним, муниципалитетам Владимирской области на благоустройство.