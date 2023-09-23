По прогнозам синоптиков, поток сухого и жаркого воздуха с севера Арктики принесёт аномально высокие...

По прогнозам синоптиков, поток сухого и жаркого воздуха с севера Арктики принесёт аномально высокие температуры во Владимирскую областьПо прогнозам синоптиков, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет теплая и ясная.Температура воздуха днем до +25°C, что на 7-8 градусов превышает норму. Ночью столбик термометра опустится до +12°C.Ветер южный, 5м/с.Атмосферное давление от 754 до 756 мм ртутного столбаНародный прогноз погодыС этого дня начинается "золотая" осень, которая продлится до 15 октября. Наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.Фото pxfuel.com