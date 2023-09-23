После вмешательства прокуратуры семье с двумя малолетними детьми предоставлена благоустроенная...

После вмешательства прокуратуры семье с двумя малолетними детьми предоставлена благоустроенная квартираСуздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, комната в общежитии в селе Новоалександрово, которая предоставлена заявительнице и двум её малолетним детям по договору социального найма, является непригодной для проживания. Повреждена электропроводка, а также полы и стены. Система водоснабжения в душевой не исправна, стены покрыты плесенью.Прокурором главе администрации села Новоалександрово внесено представление. В итоге, семье предоставлена благоустроенная квартира в селе Сновицы.Фото: пресс-служба областной прокуратуры; pxfuel.com