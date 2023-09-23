Просроченная симка: во Владимирской области появилась новая схема мошенничества Ранее мы писали...

"Просроченная симка": во Владимирской области появилась новая схема мошенничестваРанее мы писали о том, что появились новые схемы телефонного мошенничества. Телефонные мошенники говорят жертве, что сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и украсть деньги.Мошеннических схем сейчас много, новые появляются едва ли не каждый день.На данный момент набирает популярность новый вид обмана граждан метод «просроченная симка». Эта схема предусматривает определённую последовательность действий, сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области.Злоумышленник звонит от имени вашего оператора мобильной связи и уверенно заявляет, что срок действия сим-карты подходит к концу.Далее происходит примерно такой диалог:- Ваш номер будет заблокирован без права восстановления. Чтобы продлить срок действия сим-карты, продиктуйте, пожалуйста, код из SMS.- Да-да, код 281735.Таким образом, преступник получил доступ к вашему личному кабинету, а вместе с ним возможность настроить переадресацию на другой номер или сделать электронный дубликат сим-карты. Новые коды будут приходить уже непосредственно мошеннику.Дальше - прямой доступ к вашим соцсетям, к почте, к личному кабинету на портале «Госуслуги» и к деньгам через мобильные приложения банка.Сотрудники полиции предупреждают: ни о чем не разговаривайте с мошенниками, которые звонят вам с подставных номеров и никому не сообщайте свои персональные данные и данные родственников.Фото freepik.com