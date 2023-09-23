Блогерша и бывшая участника скандального реалити-шоу Виктория Боня рассказала любопытным подписчикам, как зарабатывает большие деньги.

Блогерша и бывшая участника скандального реалити-шоу Виктория Боня рассказала любопытным подписчикам, как зарабатывает большие деньги.Последние несколько недель Виктория Боня привлекает внимание общественности своими рассказами о перенесенной пластической операции, за которую заплатила 250 тысяч долларов или порядка 20 миллионов рублей. Телезвезде изменили форму глаз, сделали подтяжку лица, а также увеличили губы. Сейчас знаменитости предстоит преодолеть период реабилитации, после чего станут видны результаты пластики.Сейчас же Боня никому не показывает свое лицо из-за отеков. Исключение блогерша сделала для родных и близких. Правда, те то ли испугались, то ли посмеялись, но одно можно сказать точно: сейчас на телезвезду без слез не взглянешь. Сама Виктория говорит, что пока пугается отражения в зеркале. Мол, настоящий Фредди Крюгер.Чтобы отвлечься от так называемых временных побочных эффектов пластической операции, Боня радует себя роскошными покупками. Например, недавно она наведалась в ювелирные магазины и приобрела неприлично дорогие украшения. "Радуйте себя и никого, кроме себя, не слушайте", – посоветовала Виктория фанатам, сделав покупку в бутике.Но некоторым поклонникам неясно, откуда Боня берет столько денег, ведь на телевидении ее видели уже давненько, а другие способы заработка Виктории народу, можно сказать, неизвестны. "Как, где и кем можно работать, чтобы столько зарабатывать, я не пойму", – обратилась недавно к 43-летней знаменитости одна из подписчиц в популярной социальной сети. Но сначала телезвезда ответила без какой-либо конкретики:"Когда я давала себе слово, что я добьюсь в этой жизни того, чтобы я стала независимой, я не задумывалась кем и как!".Но уже позже во время прямого эфира в соцсети Виктория Боня раскрыла свои источники дохода. Блогерша рассказала, что зарабатывает на ретритах, которые проводятся в Испании, правда, не уточнила, каким образом. Кроме того, по словам светской львицы, деньги приходят с продаж ее собственной косметики. Ну и, конечно, телезвезда зарабатывает на рекламе в своем блоге.Виктория Боня призвала интересующихся ее доходами людей глядеть в свой кошелек и заботиться только о себе. Так знаменитость дала понять любопытным, что их не касаются ее заработки.