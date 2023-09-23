В городских парках Владимира аттракционы и батуты оказались небезопасными для детей
Прокуратура...
В городских парках Владимира аттракционы и батуты оказались небезопасными для детей
Прокуратура города Владимира провела проверку аттракционов, батутов и иных развлекательных объектов в парках культуры и отдыха.
Таким образом, в парках: «Добросельский», «Загородный», «Центральный парк г.Владимира» выявлены нарушения, касающиеся крепления надувных аттракционов, ведения журналов допуска оборудования к эксплуатации и пр., сообщает пресс-служба ведомства.
В итоге, прокурором руководителям организаций, эксплуатирующих аттракционы внесены представления.
В настоящий момент нарушения устранены
Фото: пресс-служба областной прокуратуры