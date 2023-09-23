Дом №26а на улице Заречная деревни Финеево Киржачского района оказался очагом оспы овец и коз. Диагноз установили ветеринары после проверки. Указ о введение карантина подписал губернатор

Дом №26а на улице Заречная деревни Финеево Киржачского района оказался очагом оспы овец и коз. Диагноз установили ветеринары после проверки. Указ о введение карантина подписал губернатор Владимирской области 21 сентября. Кроме того, территория муниципальных образований Першинское, Филипповское и Кипревское Киржачского района, муниципальногообразования Нагорное Петушинского района в радиусе 5 км от границы эпизоотического очага признана неблагополучным