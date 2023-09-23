В Красной Горбатке пройдет ежегодный фестиваль народного творчества «Бабье лето — 2023»
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В Красной Горбатке пройдет ежегодный фестиваль народного творчества «Бабье лето — 2023»
23 сентября 2023 года в районном Центре культуры и досуга в Красной Горбатке пройдёт ежегодный фестиваль народного творчества «Бабье лето — 2023». Начало в 13.00
Около Центра культуры и досуга будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и даров осени.
Состоится дегустация блюд и голосование за лучшее блюдо. Гости смогут посмотреть работы селивановских умельцев, которые выполнены в различных техниках: лоскутное шитье, декупаж, вышивка, мягкая игрушка, квиллинг, и принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, сообщает журнал горбатка.ру
В зрительном зале пройдёт конкурс «Супер бабушка», в котором примут участие женщины Селивановского района.
Участницы будут соревноваться в следующих конкурсных заданиях:
«Будем знакомы» — визитная карточка;
«Блиц-опрос» — ответы на серию шуточных вопросов;
«Бабушка, расскажи мне сказочку» — домашнее задание;
«Летящей походкой» — дефиле участниц;
«Бабулины вкусняшки» — кулинарный конкурс с дегустацией и зрительским голосованием;
«Шоу талантов» — домашнее задание.
Фото freepik.com