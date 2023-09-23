В Красной Горбатке пройдет ежегодный фестиваль народного творчества «Бабье лето — 2023» 23...

В Красной Горбатке пройдет ежегодный фестиваль народного творчества «Бабье лето — 2023»23 сентября 2023 года в районном Центре культуры и досуга в Красной Горбатке пройдёт ежегодный фестиваль народного творчества «Бабье лето — 2023». Начало в 13.00Около Центра культуры и досуга будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и даров осени.Состоится дегустация блюд и голосование за лучшее блюдо. Гости смогут посмотреть работы селивановских умельцев, которые выполнены в различных техниках: лоскутное шитье, декупаж, вышивка, мягкая игрушка, квиллинг, и принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, сообщает журнал горбатка.руВ зрительном зале пройдёт конкурс «Супер бабушка», в котором примут участие женщины Селивановского района.Участницы будут соревноваться в следующих конкурсных заданиях:«Будем знакомы» — визитная карточка;«Блиц-опрос» — ответы на серию шуточных вопросов;«Бабушка, расскажи мне сказочку» — домашнее задание;«Летящей походкой» — дефиле участниц;«Бабулины вкусняшки» — кулинарный конкурс с дегустацией и зрительским голосованием;«Шоу талантов» — домашнее задание.Фото freepik.com