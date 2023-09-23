В усадьбе Храповицкого пройдет концерт Владимирского русского оркестра Музыкальный марафон,...

В усадьбе Храповицкого пройдет концерт Владимирского русского оркестраМузыкальный марафон, который стартовал в начале лета в усадьбе Храповицкого подготовил новую программу, сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В ней можно будет услышать лирические и залихватские русские народные песни, блестящие русские романсы начала XX в., звучавшие и во времена Владимира Храповицкого, и самые красивые песни довоенного и военного периода.23 сентября 2023 года с 15.00 до 16.00 в Муромцево выступит новый оркестр в духе старинной усадьбы "Узоры луговые". На импровизированной сцене выступят настоящие профессионалы, хорошо известные в городе: Владимирский русский оркестр, художественный руководитель Анатолий Антонов, и солисты Владимирской областной филармонии.Вход – свободный.