Владимирцы смогут принять участие в донорском марафоне Давай вступай Напомним, что 4 сентября...

Владимирцы смогут принять участие в донорском марафоне "Давай вступай"Напомним, что 4 сентября 2023 года во всех регионах стартовал донорский марафон #ДавайВступай. Его цель – привлечение молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.3 октября 2023 года Владимирская область присоединится к донорской акции #ДавайВступай в рамках одноимённого марафона, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В этот день с 10.00 до 14.00 во Владимире, на площадке Областной станции переливания крови (ул.Студенческая, 5) все желающие смогут сдать кровь (не более 2-3 мл) для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.Кроме того, состоится 42-километровый забег амбассадора донорства костного мозга – Артёма Алискерова, который сам перенёс лейкоз. Такую дистанцию он пробежит во всех 72 городах марафона. Во Владимире он финиширует в 14.00 у главного корпуса ВлГУ, где с 14.00 до 15.30 состоится интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга» с участием Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Службы крови.Марафон приурочен ко Всемирному дню донора костного мозга. Завершится 10 ноября 2023 года.Фото freepik.com