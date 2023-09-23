Владимирец выставил на продажу найденный им в лесу самый дорогой гриб в России. В лесах...

Владимирец выставил на продажу найденный им в лесу самый дорогой гриб в России.В лесах Владимирской области найден гигантский гриб головач-видимо, самый дорогой в России. Предприимчивый грибник выставил его на продажу на Авито за 4 миллиона рублей.Головач относится к семейству шампиньоновых. Он имеет шаровидное тело и достигает до 50 сантиметров в диаметре. Средняя масса от 1 до 4 килограммов. В нашем климате он мог вырасти до таких размеров в силу благоприятной погоды. Гриб съедобен только в молодом возрасте. Так что покупатель гиганта, если таковой найдется, вероятно, сможет им только любоваться.(Видео YouTube Канал Денис Тихая охота грибы)