Во Владимире ретро-троллейбус завершает экскурсионный сезон Как сообщает пресс-служба...

Во Владимире ретро-троллейбус завершает экскурсионный сезонКак сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника, владимирский экскурсионный троллейбус выйдет на маршрут в последний раз в этом году. Последняя экскурсия состоится 23 сентября в 12.30.Троллейбус выйдет на маршрут «железнодорожный вокзал – улица Чайковского – проспект Строителей до улицы Усти-на-Лабе – железнодорожный вокзал». Стоимость 45-минутной поездки – 450 рублей, льготная – 300 рублей.Напомним, что «Музей» на колёсах начал курсировать по Владимиру 8 июля 2023 года. Полная стоимость 45-минутной поездки – 450 рублей, льготная – 300 рублей.Это интересно!Троллейбус назвали «ретро», потому что он сам - образец «рогатых» машин, ездивших по Владимиру в 80-90-е годы прошлого столетия.Фото: пресс-служба ВСМЗ