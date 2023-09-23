Во Владимирской области начнут открывать вытрезвители
Указ Об оказании помощи лицам, находящимся...
Во Владимирской области начнут открывать вытрезвители
Указ "Об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" подписал губернатор Александр Авдеев.
Он вступит в силу с 18 сентября 2023 года, но вытрезвители начнут открывать значительно позже.
В специализированные организации будут отправлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Финансировать вытрезвители будут из регионального бюджета.
Посещение вытрезвителя будет бесплатным.
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