Во Владимирской области начнут открывать вытрезвители Указ Об оказании помощи лицам, находящимся...

Во Владимирской области начнут открывать вытрезвителиУказ "Об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" подписал губернатор Александр Авдеев.Он вступит в силу с 18 сентября 2023 года, но вытрезвители начнут открывать значительно позже.В специализированные организации будут отправлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Финансировать вытрезвители будут из регионального бюджета.Посещение вытрезвителя будет бесплатным.Фото freepik.com