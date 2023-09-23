Во Владимирской области родители могут воспользоваться новым сервисом по подбору имени для...

Во Владимирской области родители могут воспользоваться новым сервисом по подбору имени для ребенкаНа портале ЕГР ЗАГС запущен новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка. Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года, сообщается Федеральная налоговая службаСервис позволяет родителям подобрать имя с учетом различных критериев: пола ребенка, наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества, пожеланий к популярности или редкости имени, его первым буквам или длине, с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать и случайным образом.На портале также размещен полный перечень редких имен для детей. При необходимости сортировку можно изменить, а понравившиеся имена можно добавить в «избранное» для дальнейшего сохранения в pdf-файле.Фото pxfuel.com