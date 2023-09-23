Во Владимирской Областной научной библиотеке состоится литературный вечер В эту субботу в...

Во Владимирской Областной научной библиотеке состоится литературный вечерВ эту субботу в Областной научной библиотеке пройдёт литературный вечер "Друзья мои, прекрасен наш Союз!"К 30-летию Владимирского регионального отделения Союза российских писателей. Сегодня в нем состоит шестнадцать литераторов- десять поэтов , три прозаика и три универсала. Начало встречи в полдень. Вход свободный. Так же прямую трансляцию вечера можно будет посмотреть на портале Культура РФ.