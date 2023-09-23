Волонтеры владимирского приюта Валента ищут настоящего хозяина для очаровашки Юлы Рубрика Хочу...

Волонтеры владимирского приюта "Валента" ищут настоящего хозяина для очаровашки ЮлыРубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые очень хотят обрести свой постоянный дом.Телефон волонтёра Ирины: 8-904-959-68-69Юла, гостья владимирского приюта "Валента", - собачка-трепет, говорят волонтёры. К сожалению, во временном пристанище нежная особа задержалась и загрустила (это видно по глазам). Волонтеры делают всё возможное, чтобы вернуть надежду в сердце Юлы, но с этой задачей под силу справиться только одному человеку - настоящему хозяину. Рост очаровашки не выше колена, Юла привита и имеет свой ветеринарный паспорт. Информация по телефону волонтера на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.