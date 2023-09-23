Руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке рассказал о лечении фигуриста Романа Костомарова.

Руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке рассказал о лечении фигуриста Романа Костомарова.Роман Костомаров попал в реанимацию в январе этого года с гриппом после самолечения и похода в баню. Фигуристу становилось только хуже, его состояние было критически тяжелым. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не давало положительных результатов, поэтому было решено прибегнуть к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Без нее спортсмен бы скончался.В эфире телеканала НТВ врач Дмитрий Костин рассказал, что специалисты делали все возможное ради сохранения конечностей Костомарова, но, к сожалению, пришлось провести ампутацию. В общей сложности Роман перенес 16 больших операций, что не может не шокировать.Руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке отметил мужество Костомарова, когда его проинформировали о необходимости проведения операций по ампутации. Мол, спортсмен достойно справился с возникшими проблемами.Ранее 46-летний Роман Костомаров стал героем двух выпусков шоу "Секрет на миллион". Фигурист честно рассказал о пережитом, а также ответил на самый главный вопрос ведущей Леры Кудрявцевой. Подробнее об этом "Дни.ру".