По мнению собравшихся экспертом, РУСАДА сделало всё возможное, чтобы восстановить статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В Суздале Владимирской области прошёл второй «Всероссийский форум чистого спорта».Об этом сообщают организаторы мероприятия — Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и Олимпийский комитет России. На тематических круглых столах автрритетные эксперты в области антидопинга обсудили восстановление соответствия статуса РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.Пока шёл круглый стол, ВАДА опубликовало своё заявление о том, что РУСАДА Всемирному кодексу «по-прежнему не соответствует... из-за несоответствий в национальном законодательстве». Выявили их якобы при виртуальном аудите в сентябре 2022 года, и пока эти несостыковки не устранены.«Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную ВАДА позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — комментируя новости от ВАДА, заявила на форуме генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.В свою очередь заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ, член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Евгений Ревенко сообщил, что претензии ВАДА к РУСАДА, на его взгляд, предвзяты и дискриминационны: «Как говорили некоторые радикальные критики, проблема вовсе не в некотором несоответствии нашего национального законодательства, а в предвзятом, дискриминационном отношении ВАДА не только к РУСАДА, но и в принципе к российскому спорту. Задача стоит максимально затянуть время , чтобы не восстанавливать в полных правах наш отечественный спорт на международной арене». Увы, радикальные критики оказались правы.Евгений Ревенко считает правильным для РУСАДА направить иск против ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Исковые требования — восстановить права российского агенства.Претензии к РУСАДА сочли предвзятыми и в Олимпийском комитете России, сообщил генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин: «Но РУСАДА не занимается формированием законодательства на национальном поле, это независимая общественная организация, которая занимается своими вопросами... Поэтому не восстанавливать РУСАДА под этими явно надуманными предлогами — это из области политической».В общем и целом, эксперты, в том числе международные, сошлись во мнении, что Российское антидопинговое агентство целиком исполнило все предписания ВАДА, и нет оснований для отказа в восстановлении статуса.На форум, кстати, прибыли зарубежные участники — управляющий директор департамента диагностических наук университета Гента (Бельгия) Питер ван Инуэ, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь Денис Мужжухин, заместитель директора Национального антидопингового центра Кыргызской Республики Айнагуль Рыскулова и многие другие.Кроме статуса РУСАДА, на форуме в Суздале обсудили на круглых столах другие актуальные для отечественного и мирового спорта темы: «Движение вперед: научные исследования и развитие антидопинговой системы». «Честный аллюр: дискурс о национальных системах допинг-контроля в конном спорте». «Система антидопингового взаимодействия. Перспективы развития».Нынешний форум — второй по счёту, первый прошёл в декабре 2022 года на базе МГИМО. Такие события призваны объединить всесторонние усилия на национальном и международном уровнях для продвижения справедливой конкуренции в спорте и защиты ценностей чистого спорта.