Жители Владимирской области могут оформить заявление на выдачу или замену паспорта онлайн Самый...

Жители Владимирской области могут оформить заявление на выдачу или замену паспорта онлайнСамый простой и быстрый способ получения данной государственной услуги – подача заявления в форме электронного документа через портал "Госуслуги", информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Государственную услугу по выдаче или замене паспорта гражданина РФ в электронном виде можно получить в следующих случаях:- достижения 20 или 45 лет;- изменения персональных данных;- существенного изменения внешности.Паспорт подлежит замене в срок не позднее 90 дней после наступления одного из выше указанных событий. Для оформления паспорта гражданина РФ необходимо заполнить заявление на портале "Госуслуг" и оплатить госпошлину.Важно! Учетную запись на "Госуслугах" нужно создать заранее, так как при достижении возраста 20 или 45 лет (когда предусмотрена обязательная замена паспорта) зарегистрироваться на портале государственных услуг будет невозможно, так как паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации.Далее заявителя пригласят в подразделение по вопросам миграции к определенному времени для представления оригиналов документов и получения паспорта.При себе необходимо иметь:паспорт, подлежащий заменефотографиивоенный билетпо желанию заявителя: свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о браке (разводе и т.д.)Напомним, что на портале существует функция напоминания о замене документов, чтобы избежать административного штрафа за просрочку паспорта.Фото freepik.com