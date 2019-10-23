Ольга Воробьёва из Петушков удостоена награды в номинации Поэзия для детей и юношества за книгу Тихая провинция Руси.

В Железноводске состоялась Торжественная церемония закрытия и награждение победителей Десятого Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь".Золотые статуэтки с девизом "Любовью и единением спасёмся" из рук президента форума, народного артиста России Николая Бурляева получили литераторы в семи номинациях. Среди них - Ольга Воробьёва из Петушков. Она удостоена награды в номинации "Поэзия для детей и юношества" за книгу "Тихая провинция Руси".Ольга Воробьёва окончила Литературный институт им. Горького, печаталась в «Литературной газете», сборниках Российского союза писателей, альманахе «Владимир» и других изданиях. Отметим, что представитель Владимирской области получает "Золотого витязя" впервые."Радио России-Владимир"