Микелла Абрамова на один вечер стала моделью. Дочь певицы
Алсу впервые прошлась по подиуму.
Микелла Абрамова на один вечер стала моделью. Дочь певицы
Алсу впервые прошлась по подиуму.
В Москве стартовала
Неделя моды. Каждый день в столице популярные дизайнеры демонстрируют созданные
ими наряды. Накануне свои творения представил Дом моды Валентина Юдашкина.
Бутик показал новую коллекцию детской одежды, над которой работала дочь прославленного
кутюрье Галина Юдашкина.
Показ собрал многих отечественных
знаменитостей, в числе которых были певица Алсу и ее 11-летняя дочь Микелла
Абрамова. Как оказалось, Юдашкина разрешила наследнице артистки попробовать
себя в качестве модели. Галина не скрывает, что проводит специальный кастинг
для ребятишек, среди ее манекенщиков есть и отпрыски звезд.
Присутствующие на мероприятии отметили, что Микелла уверено чувствовала
себя на подиуме. Дочь Алсу выходила в паре с маленькой девочкой, Абрамова
постоянно подбадривала спутницу, которая немного стеснялась.
"В роли модели еще не приходилось быть. Почувствовала себя
очень важной и модной", – рассказала Микелла Абрамова в личном "Инстаграм".
Между тем пользователи Сети обратили внимание на одну
особенность: выходит в свет только с одной из дочерей. 13-летняя
наследница звезды Сафина
всегда незаслужено обделена вниманием.
А где Сафина? Совсем не видно", "Две куколки, и две
красотки. Алсу на вас такой красивый наряд", "А почему вторую дочку не
пригласили?", "Почему такое внимание всегда именно Микелле? Как будто у вас
только одна дочь", – удивлялись поклонники .
Публикация от (@alsou_a) 22 Окт 2019 в 1:57 PDT