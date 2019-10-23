Микелла Абрамова на один вечер стала моделью. Дочь певицы Алсу впервые прошлась по подиуму.

Микелла Абрамова на один вечер стала моделью. Дочь певицыАлсу впервые прошлась по подиуму.В Москве стартовалаНеделя моды. Каждый день в столице популярные дизайнеры демонстрируют созданныеими наряды. Накануне свои творения представил Дом моды Валентина Юдашкина.Бутик показал новую коллекцию детской одежды, над которой работала дочь прославленногокутюрье Галина Юдашкина.Показ собрал многих отечественныхзнаменитостей, в числе которых были певица Алсу и ее 11-летняя дочь МикеллаАбрамова. Как оказалось, Юдашкина разрешила наследнице артистки попробоватьсебя в качестве модели. Галина не скрывает, что проводит специальный кастингдля ребятишек, среди ее манекенщиков есть и отпрыски звезд.Присутствующие на мероприятии отметили, что Микелла уверено чувствоваласебя на подиуме. Дочь Алсу выходила в паре с маленькой девочкой, Абрамовапостоянно подбадривала спутницу, которая немного стеснялась."В роли модели еще не приходилось быть. Почувствовала себяочень важной и модной", – рассказала Микелла Абрамова в личном "Инстаграм".Между тем пользователи Сети обратили внимание на однуособенность: выходит в свет только с одной из дочерей. 13-летняянаследница звезды Сафинавсегда незаслужено обделена вниманием.А где Сафина? Совсем не видно", "Две куколки, и двекрасотки. Алсу на вас такой красивый наряд", "А почему вторую дочку непригласили?", "Почему такое внимание всегда именно Микелле? Как будто у вастолько одна дочь", – удивлялись поклонники .Публикация от (@alsou_a) 22 Окт 2019 в 1:57 PDT