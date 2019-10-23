Ведущая Алена Водонаева стала гостем программы Тема, которая выходит на интернет-канале RU.TV. Там знаменитость поделилась своими впечатлениями после визита в офис холдинга Рамблер.

Ведущая Алена Водонаева стала гостем программы "Тема", которая выходит на интернет-канале RU.TV. Там знаменитость поделилась своими впечатлениями после визита в офис холдинга "Рамблер".По словам светской львицы, больше всего ее поразило устройство офиса в стиле в open-space. Это помещение открытого типа."Сидит очень много людей, и все они работают, находясь близко друг к другу. Я бы на сто процентов не смогла так близко работать и сидеть с кем-то рядом, вообще. Ни в носу поковыряться, ни бамбук покурить", – призналась Водонаева.Накануне перед программой Алена опубликовала пост на своей странице в Инстаграм. На видео она запечатлена вместе с плюшевым жирафом, который является частью команды "Рамблер"."Сегодня дала интервью для #Рамблер завтра буду в эфире любимого Ру.тв в программе "Тема". Просто хотела сказать, что люблю вас, хоть и редко выкладываю что-то в ленту. Надо на Ютуб чемоданы собирать, я думаю. Во всяком случае уже несколько дней вынашиваю идею и мне она кажется прикольной", – заявила ведущая.Многие обрадовались этой новости и признались, что очень бы хотели видеть Водонаеву на Ютубе. Но, к сожалению, все-таки не все поддержали знаменитость. "Никто не хочет видеть тебя!", – высказалась злопыхательница.