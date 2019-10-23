В Судьбе человека Алла Сурикова вспоминает, как в юности ей говорили, что режиссура - не женское дело, а Андрей Миронов поставил ультиматум. Заметив ухаживания за Аллой мужчины на съемках Человека с бульвара Капуцинов, актер шутливой фразой заставил Сурикову обратить на него внимание.

"Суета сует", "Искренне Ваш…", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем", "Человек с бульвара Капуцинов" и десятки других любимых миллионами зрителей фильмов. Все они появились благодаря Алле Суриковой, хотя юной девушке из Киева взрослые дяди-режиссеры говорили: режиссура – не женское дело.Поначалу она поверила в это и даже пыталась работать на авиазаводе учеником слесаря-сборщика и учиться на филологическом факультете.Однако стремление стать режиссером победило. В "Судьбе человека" Алла Ильинична рассказывает, что ради своей цели пожертвовала многим.Перед ней нередко стоял выбор: любовь или профессия? И каждый раз она выбирала профессию, ведь, считает Сурикова, без семьи прожить можно, а без кино – нет.Замуж она выходила трижды. Первый брак был по ранней молодости, и он ей подарил фамилию и прекрасную дочь. От второго брака, как говорит сама Сурикова, ей досталась московская прописка.С Евгением они вместе снимали первые выпуски "Ералаша", и когда он допустил брак по звуку, им пришлось долго сидеть в монтаже.Там они сблизились, а потом поженились. Как шутит Сурикова, это был "брак за брак". Вместе они прожили 7 лет, но потом все-таки расстались.Алла Ильинична признается, что любила тогда другого мужчину, роман с которым был коротким, но очень ярким.Третьего мужа, с которым Сурикова вместе уже с 1985 года, она встретила во время съемок "Человека с бульвара Капуцинов" — фильма, который принес ей мировую славу.Главную роль в нем играл любимый актер Суриковой Андрей Миронов. И это именно он, заметив ухаживания Алика за Аллой, в шутку сказал: "Если вы за него не выйдете, то я на нем женюсь".Брак этот, действительно, оказался крепким и подарил Суриковой не только любовь, но и веру в себя, поскольку (хоть в это и трудно поверить) поначалу в успех "Человека с бульвара Капуцинов" верили не многие.Чем во время съемок этой картины помог Алик, ставший третьим мужем Суриковой? Общается ли она с первым супругом – отцом ее дочери?Как Алла Ильинична придумала киножурнал "Ералаш" и уговорила Андрея Миронова сниматься в комедии "Будьте моим мужем"? Кто был главным критиком картины "Ищите женщину", и чем Сурикова угостила Бориса Корчевникова?Об этом и не только режиссер рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".