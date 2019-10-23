Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото в ванной комнате. Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, и это вызвало у них недоумение.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2019-asmus-udivila-narod-strannym-vyskazyvaniem.html" target="_blank">Асмус удивила народ странным высказыванием</a> - Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото в ванной комнате. Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, и это вызвало у них недоумение.
[url=https://33live.ru/novosti/23-10-2019-asmus-udivila-narod-strannym-vyskazyvaniem.html]Асмус удивила народ странным высказыванием[/url] - Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото в ванной комнате. Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, и это вызвало у них недоумение.