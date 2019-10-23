Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото в ванной комнате. Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, и это вызвало у них недоумение.

Артистка опубликовала в своем "Инстаграм" фото в ванной комнате. Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, и это вызвало у них недоумение.Материал дополняется