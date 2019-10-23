Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 300 000 рублей.

Сотрудники владимирской полиции задержали вора, который похищал со стройплощадок все подряд: строительные инструменты, компрессор, нивелир. В одном из случаев был похищен силовой электрокабель.Установлено, что 37-летний уроженец Смоленской области, длительное время проживающий во Владимире и официально не трудоустроенный, дожидался момент, когда за ним не наблюдают, проникал на строительные площадки и похищал имущество, которое впоследствии продавал. Установлена причастность к пяти эпизодам хищений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей. Часть похищенного изъята полицейскими. Расследование уголовных дел продолжается. Мужчина заключен под стражу. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.