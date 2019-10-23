Крис Уитт, проживающий в английском графстве Корнуолл, лишился сначала стопы, а затем и голени после того, как натер новыми сандалиями мозоль на большом пальце ноги. Лечение осложнял диабет, при котором любое повреждение или нагноение может привести к очень серьезным последствиям.

Крис Уитт, проживающий в английском графстве Корнуолл, лишился сначала стопы, а затем и голени после того, как натер новыми сандалиями мозоль на большом пальце ноги.Местному изданию Cornwall Live он рассказал, что хирурги были уверены: уже через полгода Крис сможет носить обычную обувь, но рана не заживала.В итоге мужчине пришлось ампутировать голень целиком.Лечение осложнял диабет, которым он болен. При нем любое повреждение или нагноение может привести к очень серьезным последствиям, передает РИА Новости.После того, что с ним случилось, Крис обратился к людям, страдающим от диабета, внимательно следить за ногами и решать проблемы, в случае из возникновения, без промедления.Он отметил, что только когда происходит в жизни нечто подобное – даже "всего лишь" волдырь, начинаешь понимать свою уязвимость.