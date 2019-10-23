В Московской городской думе обсудили проект бюджета города, который внес на рассмотрение парламента мэр столицы Сергей Собянин. Документ предполагает увеличение финансирования ключевых направлений, включая социальную поддержку, здравоохранение и образование.

В Московской городской думе обсудили проект бюджета города, который внес на рассмотрение парламента мэр столицы Сергей Собянин. Документ предполагает увеличение финансирования ключевых направлений, включая социальную поддержку, здравоохранение и образование.Согласно своемупроекту, бюджет Москвы на 2020 год, как и в предыдущие несколько лет, сохраняетсвою социальную направленность. Упор делается на социальную поддержку жителейстолицы, прежде всего льготников и представителей старшего поколения горожан. Такжев эту сферу включены здравоохранение и образование.Социальная поддержкаСогласно статистике, мерами социальной поддержки, которыепредставляет город, пользуется каждый третий житель Москвы. В связи с этимбюджет столицы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные мерыподдержки. "На 2020 год в проекте закона о бюджете мы предлагаем запланировать537,8 миллиарда рублей на социальную поддержку москвичей. В сравнении спараметрами 2019 года – это на 18,4% больше", – рассказал заместительруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы ВладимирФилиппов.Кроме того, в 2020 году ожидается самая большая в историисоциальной сферы инвестиция в развитие материально-технической базы учрежденийсоциальной защиты. На капитальный ремонт социальных учреждений города в 2020году будет выделено 15 миллиардов рублей – в два раза больше, чем в 2019-м.На 128 городских объектах социальной инфраструктуры будутвыполнены работы капитального характера. Ее 223 объекта ждут работы текущегохарактера, а на 154 будет установлено дополнительное оборудование."Мы ввели новый стандарт центров социального обслуживания,сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Мыупростили все бюрократические процедуры, начиная с подачи заявления нагосударственные услуги через удобные центры госуслуг, все что связано соформлением денежных выплат, льгот, удостоверений и различных справок – все этотеперь можно получить через любые отделения МФЦ", – рассказал ВладимирФилиппов."В социальных центрах нового формата весь акцент делается наинтересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам, на новыхдрузей, новые возможности по месту жительства либо в том районе, где живут детии внуки", – добавил он. Эти стандарты, подчеркнул заместитель руководителядепартамента труда и социальной защиты населения Москвы, планируетсяраспространить на все учреждения социальной направленности столицы."Мы капитально в 2020 году отремонтируемпсихо-неврологические интернаты по новому, современному стандарту, откроемчетыре новых объекта. Мы отремонтируем в 2020 году центры социальногообслуживания в количестве 33 объектов и адаптируем их под современныйсоциальный стандарт", – добавил Филиппов.Также комиссия Мосгордумы по экономической и социальнойполитике поддержала проект об установлении величины прожиточного минимума длястоличного пенсионера на уровне в 12 тысяч 578 рублей. В результате, какотметили специалисты, порядка 75 тысяч человек в Москве будут получать региональнуюсоциальную оплату. Ее размер в среднем составит 4,7 тысячи рублей. Общиерасходы на реализацию этого закона составят четыре миллиарда 268,7 миллионарублей.ЗдравоохранениеЭксперты высоко оценили увеличение финансирования сферыздравоохранения в проекте бюджета на следующий год. "Я смотрел проект в сферездравоохранения, и там предусмотрено большое увеличение финансированияздравоохранения на 30% из бюджета в номинальном выражении в следующем году", -рассказал директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ, заведующийкафедрой управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. В планахна 2021-2022 годы этот уровень сохранится при небольшом росте в номинальномвыражении."Предусмотрен рост затрат на строительство новых медицинскихучреждений, на обновление медицинского оборудования, очень значительноеувеличение и на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Там в двараза предусматривается рост", – добавил эксперт.Также Сергей Шишкин обратил внимание на то, что в Москвепервой из всех регионов России будет финансироваться лекарственное обеспечениеграждан, которые перенесли связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниямиоперации. "На федеральном уровне этот вопрос много раз поднимался, но донастоящего времени пока денег не находится", – заметил эксперт."Это все в конечном итоге будет способствовать сокращениюсмертности и, безусловно, улучшению здоровья москвичей", – подчеркнул Шишкин.Ключевыми направлениями московского здравоохранения, накоторые будет увеличено финансирование из бюджета города, станет борьба с онкологическимии сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже сейчас пациенты в Москве получают необходимоеи самое современное лечение."Финансирование не просто увеличилось, могу сказать, что оноувеличилось в разы. Любой пациент, нуждающийся в самом дорогом лечении, получаетего абсолютно вовремя и в полном объеме", – подчеркнул главный врач ГБУЗ"Московская городская онкологическая больница №62 департамента здравоохраненияМосквы" Дмитрий Каннер.10 Июл 2019 в 4:07 PDTОбразованиеПроект бюджета Москвы, внесенный Сергеем Собяниным, предусматриваетвыделение на сферу образования в столице в период с 2020 по 2022 годы одноготриллиона 276,6 миллиарда рублей. В следующем году на это направление выделенона 25% больше денег, чем в 2019-м – 415 миллиардов.Наибольший объем выделенных средств составляют деньги, идущиена обучение дошкольных групп, школьников и студентов. "Сегодня в школах Москвыза счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тысячдошкольников, а в колледжах – почти 62 тысячи студентов", – отметил заместительруководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.Тем временем с 2020 года планируется увеличить норматив навоспитанников дошкольных групп. Если раньше он не мог превышать 176 тысячрублей, то теперь предлагается сумма в 180 тысяч рублей. "Для этого в бюджете2020 год предусмотрено свыше шести миллиардов рублей. Всего на 2020-2022 годы -более миллиардов рублей", – заметил Молев.Также изменения претерпит и максимальный норматив нашкольников – со 160 тысяч рублей он увеличится до 175 тысяч. На эту цель бюджетна 2020 год выделяет более 15 миллиардов рублей, а всего на период с 2020 по2022 годы – почти 48 миллиардов.Заместитель руководителя департамента образования и наукигорода Москвы напомнил, что в 2010 году город столкнулся с серьезным вызовом,связанным с необходимостью увеличить доступность дошкольного образования. "Тогдадаже в возрасте пяти лет маленький москвич мог не получить место в детском саду",– рассказал он.Перед городом была поставлена задача обеспечить местами всемаленьких москвичей в возрасте от трех до семи лет. В ходе успешной работы надэтим вопросом нижняя планка возраста постепенно снижалась. "Сегодня, заисключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 года обеспеченыместами в дошкольных отделениях", – подчеркнул Антон Молев. Именно на эти целив бюджете на 2020 год предусмотрены траты в размере восьми миллиардов рублей.Также по сравнению с 2020 годом в Москве возросло количествошкол. Если говорить о самом числе зданий, то с тысячи 599 этот показательвозрос до тысячи 860 строений. Возросло и число учащихся, а также самихработников."Если мы говорим, что контингент возрос, то больше, чем на30%", – рассказал Антон Молев. "Сейчас свыше 1,5 миллионов (учащихся. – Прим.ред.), соответственно, количество сотрудников возросло", – подчеркнул он. Ни окаком сокращении числа работников образовательной сферы в Москве речи идти неможет.31 Июл 2019 в 6:55 PDT