В Московской городской думе обсудили проект бюджета города, который внес на рассмотрение парламента мэр столицы Сергей Собянин. Документ предполагает увеличение финансирования ключевых направлений, включая социальную поддержку, здравоохранение и образование.
В Московской городской думе обсудили проект бюджета города, который внес на рассмотрение парламента мэр столицы Сергей Собянин. Документ предполагает увеличение финансирования ключевых направлений, включая социальную поддержку, здравоохранение и образование.
Согласно своему
проекту, бюджет Москвы на 2020 год, как и в предыдущие несколько лет, сохраняет
свою социальную направленность. Упор делается на социальную поддержку жителей
столицы, прежде всего льготников и представителей старшего поколения горожан. Также
в эту сферу включены здравоохранение и образование.
Социальная поддержка
Согласно статистике, мерами социальной поддержки, которые
представляет город, пользуется каждый третий житель Москвы. В связи с этим
бюджет столицы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры
поддержки. "На 2020 год в проекте закона о бюджете мы предлагаем запланировать
537,8 миллиарда рублей на социальную поддержку москвичей. В сравнении с
параметрами 2019 года – это на 18,4% больше", – рассказал заместитель
руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир
Филиппов.
Кроме того, в 2020 году ожидается самая большая в истории
социальной сферы инвестиция в развитие материально-технической базы учреждений
социальной защиты. На капитальный ремонт социальных учреждений города в 2020
году будет выделено 15 миллиардов рублей – в два раза больше, чем в 2019-м.
На 128 городских объектах социальной инфраструктуры будут
выполнены работы капитального характера. Ее 223 объекта ждут работы текущего
характера, а на 154 будет установлено дополнительное оборудование.
"Мы ввели новый стандарт центров социального обслуживания,
сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Мы
упростили все бюрократические процедуры, начиная с подачи заявления на
государственные услуги через удобные центры госуслуг, все что связано с
оформлением денежных выплат, льгот, удостоверений и различных справок – все это
теперь можно получить через любые отделения МФЦ", – рассказал Владимир
Филиппов.
"В социальных центрах нового формата весь акцент делается на
интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам, на новых
друзей, новые возможности по месту жительства либо в том районе, где живут дети
и внуки", – добавил он. Эти стандарты, подчеркнул заместитель руководителя
департамента труда и социальной защиты населения Москвы, планируется
распространить на все учреждения социальной направленности столицы.
"Мы капитально в 2020 году отремонтируем
психо-неврологические интернаты по новому, современному стандарту, откроем
четыре новых объекта. Мы отремонтируем в 2020 году центры социального
обслуживания в количестве 33 объектов и адаптируем их под современный
социальный стандарт", – добавил Филиппов.
Также комиссия Мосгордумы по экономической и социальной
политике поддержала проект об установлении величины прожиточного минимума для
столичного пенсионера на уровне в 12 тысяч 578 рублей. В результате, как
отметили специалисты, порядка 75 тысяч человек в Москве будут получать региональную
социальную оплату. Ее размер в среднем составит 4,7 тысячи рублей. Общие
расходы на реализацию этого закона составят четыре миллиарда 268,7 миллиона
рублей.
Здравоохранение
Эксперты высоко оценили увеличение финансирования сферы
здравоохранения в проекте бюджета на следующий год. "Я смотрел проект в сфере
здравоохранения, и там предусмотрено большое увеличение финансирования
здравоохранения на 30% из бюджета в номинальном выражении в следующем году", -
рассказал директор центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ, заведующий
кафедрой управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. В планах
на 2021-2022 годы этот уровень сохранится при небольшом росте в номинальном
выражении.
"Предусмотрен рост затрат на строительство новых медицинских
учреждений, на обновление медицинского оборудования, очень значительное
увеличение и на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. Там в два
раза предусматривается рост", – добавил эксперт.
Также Сергей Шишкин обратил внимание на то, что в Москве
первой из всех регионов России будет финансироваться лекарственное обеспечение
граждан, которые перенесли связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями
операции. "На федеральном уровне этот вопрос много раз поднимался, но до
настоящего времени пока денег не находится", – заметил эксперт.
"Это все в конечном итоге будет способствовать сокращению
смертности и, безусловно, улучшению здоровья москвичей", – подчеркнул Шишкин.
Ключевыми направлениями московского здравоохранения, на
которые будет увеличено финансирование из бюджета города, станет борьба с онкологическими
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже сейчас пациенты в Москве получают необходимое
и самое современное лечение.
"Финансирование не просто увеличилось, могу сказать, что оно
увеличилось в разы. Любой пациент, нуждающийся в самом дорогом лечении, получает
его абсолютно вовремя и в полном объеме", – подчеркнул главный врач ГБУЗ
"Московская городская онкологическая больница №62 департамента здравоохранения
Москвы" Дмитрий Каннер.
10 Июл 2019 в 4:07 PDT
Образование
Проект бюджета Москвы, внесенный Сергеем Собяниным, предусматривает
выделение на сферу образования в столице в период с 2020 по 2022 годы одного
триллиона 276,6 миллиарда рублей. В следующем году на это направление выделено
на 25% больше денег, чем в 2019-м – 415 миллиардов.
Наибольший объем выделенных средств составляют деньги, идущие
на обучение дошкольных групп, школьников и студентов. "Сегодня в школах Москвы
за счет указанных средств обучается свыше миллиона школьников и свыше 500 тысяч
дошкольников, а в колледжах – почти 62 тысячи студентов", – отметил заместитель
руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.
Тем временем с 2020 года планируется увеличить норматив на
воспитанников дошкольных групп. Если раньше он не мог превышать 176 тысяч
рублей, то теперь предлагается сумма в 180 тысяч рублей. "Для этого в бюджете
2020 год предусмотрено свыше шести миллиардов рублей. Всего на 2020-2022 годы -
более миллиардов рублей", – заметил Молев.
Также изменения претерпит и максимальный норматив на
школьников – со 160 тысяч рублей он увеличится до 175 тысяч. На эту цель бюджет
на 2020 год выделяет более 15 миллиардов рублей, а всего на период с 2020 по
2022 годы – почти 48 миллиардов.
Заместитель руководителя департамента образования и науки
города Москвы напомнил, что в 2010 году город столкнулся с серьезным вызовом,
связанным с необходимостью увеличить доступность дошкольного образования. "Тогда
даже в возрасте пяти лет маленький москвич мог не получить место в детском саду",
– рассказал он.
Перед городом была поставлена задача обеспечить местами все
маленьких москвичей в возрасте от трех до семи лет. В ходе успешной работы над
этим вопросом нижняя планка возраста постепенно снижалась. "Сегодня, за
исключением 13 районов города, все москвичи в возрасте от 2,4 года обеспечены
местами в дошкольных отделениях", – подчеркнул Антон Молев. Именно на эти цели
в бюджете на 2020 год предусмотрены траты в размере восьми миллиардов рублей.
Также по сравнению с 2020 годом в Москве возросло количество
школ. Если говорить о самом числе зданий, то с тысячи 599 этот показатель
возрос до тысячи 860 строений. Возросло и число учащихся, а также самих
работников.
"Если мы говорим, что контингент возрос, то больше, чем на
30%", – рассказал Антон Молев. "Сейчас свыше 1,5 миллионов (учащихся. – Прим.
ред.), соответственно, количество сотрудников возросло", – подчеркнул он. Ни о
каком сокращении числа работников образовательной сферы в Москве речи идти не
может.
31 Июл 2019 в 6:55 PDT