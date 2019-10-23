Сумма ущерба причиненного муниципальному предприятию составила 880 тыс. руб.

Сумма ущерба причиненного муниципальному предприятию составила 880 тыс. руб.Заместитель начальника гаража муниципального предприятия, совместно с с гражданином, действовавшим от имени местного предпринимателя лоббировал заключение договоров на проведение технических работ с автотранспортом предприятия именно с указанным предпринимателем. После заключения договоров злоумышленники составляли фиктивные акты выполненных работ, которые обвиняемый представлял в муниципальное унитарное предприятие для оплаты. Поступившие денежные средства данные лица расходовали по своему усмотрению.Фактически какие-либо работы в рамках заключенных договоров не проводились.Вину в совершенном деянии обвиняемый признал лишь частично, причиненный преступлением материальный ущерб не возместил. Его подельник вину признал в полном объеме. На его расчетный счет наложен арест.По существу уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира,