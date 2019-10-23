Челябинские трамваи превратились в арт-объекты. За ночь вандалы раскрасили вагоны, находившиеся в депо на улице Чичерина. Как сообщает cheltv.ru, фотографии уже появились в соцсетях.

Челябинские трамваи превратились в "арт-объекты". За ночь вандалы раскрасили вагоны, находившиеся в депо на улице Чичерина. Как сообщает cheltv.ru, фотографии уже появились в соцсетях.Всего за одну ночь на чистых трамвайных вагонах появились абстрактные рисунки и надписи всех цветов радуги. Пока неизвестно, как быстро удастся отмыть трамваи, и сколько это будет стоить. Кстати, камер видеонаблюдения в этом месте не было.Большинство людей настроены очень негативно и называют райтеров хулиганами и неандертальцами. Правда, есть и противоположное мнение. Некоторым жителям Челябинска художества понравились. По их мнению, может быть, стоит наоборот разрешить разукрашивать скучный уличный транспорт. Причем доверить это нужно профессионалам, чтобы это было и красиво, и в соответствии с законом.