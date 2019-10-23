Дверной скрип относится к категории неприятных звуков. Вряд ли найдётся человек, которому он понравится.

Дверной скрип относится к категории неприятных звуков. Вряд ли найдётся человек, которому он понравится. Данная статья посвящена возможным причинам возникновения скрипа в дверях, а также способам их устранения.

Причины появления скрипа двери

Если дверь начала скрипеть, значит что-то пошло не так. Чтобы выявить причину неприятного звука, необходимо прислушаться к нему, открыв и закрыв несколько раз дверь с разной скоростью. В процессе будет слышен деревянный либо металлический скрип. Первый возникает в связи с трением двери о пол или коробку. При этом она может трудно ходить или не закрываться до конца. Второй издают петли.

Скрип, возникающий в петлях, может быть обусловлен разными причинами:



Брак - неправильно смонтированные детали.



Отсутствие шарниров.



Изношенность.



Мусор.



Ослабление креплений.



Ржавчина.



Трение петель друг об друга.



Чем смазать петли двери от скрипа?

Трение – самая распространённая причина возникновения скрипа. Чтобы её устранить, достаточно смазать петли. При этом дверь рекомендуется полностью снять для качественной обработки всех элементов.

В качестве смазки используют:

Специальные средства



Циатим – густое масло с антиокислителем в составе – универсальное средство для обработки металлических деталей.



«Литол» - самый подходящий вариант. Надолго избавит от скрипа петель благодаря большой вязкости. Подходит для использования в помещениях без отопления.



Солидол - вязкое и маслянистое средство.



«Вэдэшка» (WD-40) – аэрозоль на основе уайт-спирита. Избавит от скрипа моментально, но ненадолго. В идеале использовать его в комплексе с настоящей смазкой. Устраняет коррозию на металле.



Подручные средства



Машинное масло. Как правило, отработанное.



Масло для швейных машин, парикмахерских ножниц, триммеров и т.д.



Графит от карандаша: раздробленный стержень поместить в щели между петлями.



Воск или жидкое мыло. Используют в крайнем случае, когда ничего другого не оказалось под рукой, т.к. эффект от них продержится недолго.



Не рекомендуется использование растительных жиров, вазелина и сливочного масла во избежание коррозии металла. Обработка должна быть умеренной, чтобы излишки смазки не попали на дверь.

Интересный факт:

Механизм работы петли таков, что одна часть (полупетля и стержень) крепится на лутке, а вторая (цилиндрическая) устанавливается на дверном полотне. Стержень входит в цилиндр, с течением времени смазка стекает вниз. Вследствие этого возникает скрип. Если петли перевернуть, смазка окажется запертой в цилиндре и скрип пропадёт надолго.

Как смазать дверные петли, не снимая дверь?

Как уже говорилось ранее, для качественной обработки трущихся деталей, дверь следует снять с петель. Если такой возможности нет, необходимо добраться до внутренних стержней фурнитуры:



Под торец открытой двери подставить клин (топорик, напильник и т.д.)

Как домкратом приподнять дверное полотно с помощью клина.

Появился доступ к трущимся деталям. На этом этапе понадобится смазка. Наносят её с помощью специальной маслёнки либо обыкновенного шприца. Если средство густое, используют зубочистку.

Вернуть дверное полотно на исходную позицию и несколько раз открыть - закрыть дверь.

Излишки смазки удалить бумажной салфеткой.



Чтобы не пришлось снимать дверь с петель, рекомендуется производить профилактическую обработку фурнитуры любым из специальных средств.

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