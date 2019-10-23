Не менее 18 человек погибли в ходе беспорядков, продолжающихся в Чили с прошлой недели.

Не менее 18 человек погибли в ходе беспорядков, продолжающихся в Чили с прошлой недели.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра внутренних дел Родриго Убилья.Он рассказал журналистам, что за последние сутки погибли трое человек, двое из них были задавлены автомобилем в городе Сан-Педро-де-ла-Пас, когда машина врезалась в толпу протестующих. Убилья отметил, что среди погибших есть ребенок.Ранее сообщалось об 11 погибших.Масштабные беспорядки, в ходе которые протестующие жгут транспорт и магазины, охватили Чили 14 октября, после того, как стало известно о планах властей страны повысить на 3,7% стоимость проезда в метро.После массовых выступлений населения президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в нескольких городах и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.