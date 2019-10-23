Владимирские школьники также могут продемонстрировать свою технику чтения

В России объявлен чтецкий баттл- новый проект международного конкурса юных чтецов "Живая классика 365".Его участники, дети должны выразительно прочитать один из 365-ти текстов, отобранных оргкомитетом конкурса и записать видео своего выступления. Жюри наградит каждого участника баллами, которые затем можно будет конвертировать в различные призы - книги, рюкзаки, свитшоты и путевки в детские лагеря. Все подробности на сайте "Живой классики". Напомним, конкурс "Живая классика" проходит уже в третий раз, под патронатом Министерства просвещения страны. Его участниками на текущий момент стали десять миллионов школьников.